«Барселона» будет готова продать Кесси только за 35 миллионов евро

Каталонская «Барселона» готова расстаться со своим полузащитником Франком Кесси, но только за 35 миллионов евро. По информации от Sport, ивуариец открыт к уходу, так как понимает всю сложившуюся ситуацию.

«Барселоне» в данный момент нужны деньги, а Кесси может принести как раз круглую сумму. Правда, главный претендент на ивуарийца в лице миланского «Интера» вряд ли согласится платить за ивуарийца 35 миллионов евро.

По сведениям источника, если «Барселона» не получит предложение в размере вышеуказанной суммы, Франк с большой долей вероятности останется в клубе. Руководство «Барселоны» ценит Кесси и считает его футболистом уникального профиля.