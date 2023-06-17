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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» будет готова продать Кесси только за 35 миллионов евро

17 Июня 2023 • 10:19 Комментировать

Каталонская «Барселона» готова расстаться со своим полузащитником Франком Кесси, но только за 35 миллионов евро. По информации от Sport, ивуариец открыт к уходу, так как понимает всю сложившуюся ситуацию.

«Барселоне» в данный момент нужны деньги, а Кесси может принести как раз круглую сумму. Правда, главный претендент на ивуарийца в лице миланского «Интера» вряд ли согласится платить за ивуарийца 35 миллионов евро.

По сведениям источника, если «Барселона» не получит предложение в размере вышеуказанной суммы, Франк с большой долей вероятности останется в клубе. Руководство «Барселоны» ценит Кесси и считает его футболистом уникального профиля.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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