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Родриго: «Чем раньше «Реал» подпишет Мбаппе, тем лучше»

17 Июня 2023 • 07:33 Комментировать

Бразильский форвард «Реала» Родриго в очередной раз дал комментарий касательно возможного трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Для меня Килиан – настоящий феномен. Это один из лучших футболистов мира. Нам сейчас не помешал бы такой игрок. Но у него контракт с «ПСЖ», нужно уважать это.

Чем раньше Мбаппе перейдет к нам, тем лучше. Но если не получится его подписать, есть и другие футболисты. Решение будет за президентом и главным тренером», - цитирует бразильца Cope.

Ранее стало известно, что Мбаппе не станет продлевать с парижским грандом контракт, который рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023 Родриго Гоэс
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