Родриго: «Чем раньше «Реал» подпишет Мбаппе, тем лучше»

Бразильский форвард «Реала» Родриго в очередной раз дал комментарий касательно возможного трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Для меня Килиан – настоящий феномен. Это один из лучших футболистов мира. Нам сейчас не помешал бы такой игрок. Но у него контракт с «ПСЖ», нужно уважать это.

Чем раньше Мбаппе перейдет к нам, тем лучше. Но если не получится его подписать, есть и другие футболисты. Решение будет за президентом и главным тренером», - цитирует бразильца Cope.

Ранее стало известно, что Мбаппе не станет продлевать с парижским грандом контракт, который рассчитан до середины следующего года.