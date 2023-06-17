Стало известно, как игроки «Реала» относятся к трансферу Мбаппе

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе может этим летом пополнить ряды мадридского «Реала». Журналистам Relevo стало известно, как относятся игроки «королевского» клуба к потенциальному переходу 24-летнего бомбардира.

Источник отмечает, что в раздевалке «сливочных» положительно воспринимают информацию о возможном подписании звездного новичка.

Ранее Мбаппе сообщил «ПСЖ» о нежелании продлевать контракт, который истекает летом следующего года. В связи с этим парижский гранд задумался о продаже своего лидера.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 43 поединках на клубном уровне, забил 41 мяч и отдал десять голевых передач.