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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мончи покинул «Севилью» официально

16 Июня 2023 • 22:13 Комментировать

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт команды из Андалусии.

Напомним, что бывший голкипер «Севильи» стал клубным спортивным директором ещё в 2000 году. Позже он оставил этот пост всего на два года, перейдя в 2017 году на аналогичный пост в итальянской «Роме». После работы в Италии Мончи вернулся обратно.

По слухам, сейчас функционер близок к тому, чтобы занять должность в структуре бирмингемской «Астон Виллы». С прошлого года этот клуб АПЛ возглавляет испанский специалист Унаи Эмери.

Мончи может перейти на работу в клуб АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Рамон Мончи
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