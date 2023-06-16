Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт команды из Андалусии.

Напомним, что бывший голкипер «Севильи» стал клубным спортивным директором ещё в 2000 году. Позже он оставил этот пост всего на два года, перейдя в 2017 году на аналогичный пост в итальянской «Роме». После работы в Италии Мончи вернулся обратно.

По слухам, сейчас функционер близок к тому, чтобы занять должность в структуре бирмингемской «Астон Виллы». С прошлого года этот клуб АПЛ возглавляет испанский специалист Унаи Эмери.

Мончи может перейти на работу в клуб АПЛ