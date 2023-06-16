Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос в шаге от заключения нового контракта с клубом.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, «Реал» Мадрид находится в финальной стадии согласования нового контракта с Дани Себальосом. Соглашение о продлении контракта полузащитника близко к завершению, осталось только обсудить некоторые последние детали перед официальным подписанием.

В минувшем сезоне испанский полузащитник провел 46 матчей за «Реал» Мадрид во всех соревнованиях. Он забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.