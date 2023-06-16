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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не продала Педри в «ПСЖ» слухи

16 Июня 2023 • 19:49 Комментировать

«Барселона» отказалась продавать Педри в «Пари Сен-Жермен». 

Испанский журналист Виктор Мало сообщает, что «Барселона» отклонила предложение «ПСЖ» в размере 100 миллионов евро за полузащитника Педри несколько месяцев назад. Источник заявил, что в последнее время различные клубы проявляют огромный интерес к молодым футболистам каталонцев, в частности к Гави, Араухо и Педри.

В минувшем сезоне Педри сыграл 35 матчей. Он забил 7 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до 2026 года. Сообщалось, что отступные 20-летнего испанца составляют миллиард евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Педри
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