«Барселона» отказалась продавать Педри в «Пари Сен-Жермен».

Испанский журналист Виктор Мало сообщает, что «Барселона» отклонила предложение «ПСЖ» в размере 100 миллионов евро за полузащитника Педри несколько месяцев назад. Источник заявил, что в последнее время различные клубы проявляют огромный интерес к молодым футболистам каталонцев, в частности к Гави, Араухо и Педри.

В минувшем сезоне Педри сыграл 35 матчей. Он забил 7 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до 2026 года. Сообщалось, что отступные 20-летнего испанца составляют миллиард евро.