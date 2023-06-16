Защитник Эктор Бельерин близок к возвращению в «Бетис».

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, Бельерин станет новым игроком «Бетиса». По информации Романо, сделка практически завершена, в ближайшее время ожидается ее официальное подписание. Бельерин возвращается в клуб как свободный агент после завершения своего контракта со «Спортингом».

По данным источника, сделка между сторонами находилась на финальной стадии с марта, и сейчас осталось только уладить некоторые организационные вопросы и дождаться подписания необходимых документов.