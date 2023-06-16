Юмтити может покинуть «Барселону» летом

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити получил предложения из Саудовской Аравии.

Как сообщает Diario Sport, ожидается, что Самуэль Юмтити покинет «Барселону» в ближайшее лето, хотя его новый клуб еще не известен. Недавно представители французского футболиста встретились с руководством каталонского клуба, и было ясно, что защитник должен найти новую команду.

По информации источника, «Барселона» хотела бы получить компенсацию за его трансфер, даже если сумма будет невысокой. Сообщается, что как минимум два клуба из Саудовской Аравии проявили интерес к футболисту, и он всерьез рассматривает возможность перехода.

Минувший сезон Юмтити провел в аренде в «Лечче», за который он сыграл 25 матчей.