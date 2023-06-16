Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может выйти из Суперлиги слухи

16 Июня 2023 • 18:40 Комментировать

«Барселона» рассматривает возможность выхода из Суперлиги Европы.

По информации издания Vozpopuli, после заявления «Ювентуса» о запуске процесса выхода из Суперлиги Европы, «Барселона» теперь также рассматривает вариант публичного прекращения связей с Суперлигой, чтобы избежать запрета на участие в Лиге чемпионов со стороны УЕФА в связи с делом Негрейры.

Сообщалось, что «Барселона» переводила деньги компании бывшего вице-президента технического комитета судей Хосе Негрейры. Каталонцы утверждают, что платили не за судейские решения, а за отчёты. Тем не менее дело привлекло серьезное внимание со стороны общественности и футбольных ассоциаций.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Суперлига Европы
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
19:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не продала Педри в «ПСЖ» слухи
19:36 · Испания. Ла Лига
Бельерин вернется в «Бетис» слухи
19:28 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» потребует от «Реала» солидную сумму за Адейеми
19:23 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» и «Сельта» торгуются с «Ромой» слухи
19:07 · Германия. Бундеслига
​«Реал» хочет подписать ещё одного игрока «Боруссии»
18:59 · Испания. Ла Лига
Юмтити может покинуть «Барселону» летом
18:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может выйти из Суперлиги слухи
18:16 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет предложить Мбаппе 100 миллионов евро в качестве подписного бонуса слухи
18:10 · Россия. Премьер-лига
Рианчо сообщил, что испанские клубы следят за Абаскалем
15:36 · Испания. Ла Лига
Рамос предложил свои услуги «Севилье»
15:29 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет продлить контракт с Дембеле до 30 июня
14:43 · Англия. Премьер-лига
​Эмери встретился с Нико Уильямсом, но игрок отказался от трансфера в «Астон Виллу»
14:17 · Италия. Серия А
Акунья был предложен итальянскому топ-клубу
14:12 · Италия. Серия А
«Интер» хочет купить Эрика Гарсию, «Барселона» уже озвучила цену
13:46 · Германия. Бундеслига
Горецка: «Тер Штеген рад, что «Барселоне» в следующем сезоне не попадется «Бавария» в Лиге чемпионов» 3
Все новости
Рекомендуем