«Барселона» рассматривает возможность выхода из Суперлиги Европы.

По информации издания Vozpopuli, после заявления «Ювентуса» о запуске процесса выхода из Суперлиги Европы, «Барселона» теперь также рассматривает вариант публичного прекращения связей с Суперлигой, чтобы избежать запрета на участие в Лиге чемпионов со стороны УЕФА в связи с делом Негрейры.

Сообщалось, что «Барселона» переводила деньги компании бывшего вице-президента технического комитета судей Хосе Негрейры. Каталонцы утверждают, что платили не за судейские решения, а за отчёты. Тем не менее дело привлекло серьезное внимание со стороны общественности и футбольных ассоциаций.