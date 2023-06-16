Мадридский «Реал» не хочет платить «ПСЖ» за трансфер нападающего Килиана Мбаппе.

Согласно информации Relevo, президент «Реала» Флорентино Перес выразил предпочтение выплатить Килиану Мбаппе 100 миллионов евро в качестве подписного бонуса за заключение контракта в 2024 году. Уточняется, что в таком случае контракт должен быть рассчитан на 6-7 лет. По мнению источника, Перес явно стремится избежать дальнейшего обогащения «Пари Сен-Жермен», с которым отношения у «сливочных» полностью разрушены.

Портал Transfermarkt оценивает французскую звезду в 180 миллионов евро.