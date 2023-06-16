Рамос предложил свои услуги «Севилье»

Центральный защитник Серхио Рамос намерен вернуться в «Севилью», где начинал профессиональную карьеру. По информации от Mundo Deportivo, испанец предложил свои услуги родному клубу. Футболист вышел на связь с руководством посредничеством своего брата, а также капитана андалузцев Хесуса Наваса, с которым Рамос давно знаком.

«Севилья» ещё не дала ответ Серхио по поводу возможного сотрудничества. 37-летний защитник находится в статусе свободного агента после того, как покинул «ПСЖ» по истечению срока контракта.

Рамос является воспитанником «Севильи» и успел провести за команду 45 матчей во всех турнирах, пока не ушёл в мадридский «Реал» летом 2005 года.