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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рамос предложил свои услуги «Севилье»

16 Июня 2023 • 15:36 Комментировать

Центральный защитник Серхио Рамос намерен вернуться в «Севилью», где начинал профессиональную карьеру. По информации от Mundo Deportivo, испанец предложил свои услуги родному клубу. Футболист вышел на связь с руководством посредничеством своего брата, а также капитана андалузцев Хесуса Наваса, с которым Рамос давно знаком.

«Севилья» ещё не дала ответ Серхио по поводу возможного сотрудничества. 37-летний защитник находится в статусе свободного агента после того, как покинул «ПСЖ» по истечению срока контракта.

Рамос является воспитанником «Севильи» и успел провести за команду 45 матчей во всех турнирах, пока не ушёл в мадридский «Реал» летом 2005 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Серхио Рамос трансферы футбола - лето 2023
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