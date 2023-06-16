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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет продлить контракт с Дембеле до 30 июня

16 Июня 2023 • 15:29 Комментировать

Каталонская «Барселона» продолжает работу над новым контрактом вингера Усмана Дембеле, который разделяет желание руководства продлить сотрудничество. Нынешнее соглашение француза с командой Хави Эрнандеса заканчивается летом следующего года, поэтому «Барселона» намерена ускорить процесс и заключить сделку до 30 июня. Об этом сообщает издание Sport.

Отмечается, что Дембеле получит прибавку к зарплате, так как клуб решил поощрить качественные выступления Усмана в прошедшем сезоне, где француз оформил по 5 голов и ассистов, чем помог команде завоевать золотые медали чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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