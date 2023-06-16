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«Реал» не будет начинать переговоры по Мбаппе, пока «ПСЖ» не установит ценник

16 Июня 2023 • 12:43 Комментировать

Мадридский «Реал» пока не намерен начинать действия по трансферу нападающего Килиана Мбаппе. По информации от инсайдера Хосе Феликса Диаса, в «королевском клубе» ждут, пока «ПСЖ» точно определится вместе с игроком о расставании, а затем повесит на француза ценник.

«Реал» пока не до конца уверен, что вероятность ухода Мбаппе из «ПСЖ» этим летом высока. Ранее Килиан направил письмо руководству, в котором подтвердил своё намерение не продлевать истекающий через год контракт.

«Реал» находится в поисках нового форварда, который заменит в команде Карима Бензема. Мбаппе является приоритетным кандидатом для руководства, но с его трансфером ещё ничего не решено.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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