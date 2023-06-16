«Реал» надеется заключить сделку по Хоселу в начале следующей недели

Мадридский «Реал» сейчас работает над последними деталями трансфера нападающего «Эспаньола» Хоселу, который по итогам последнего сезона стал третьим лучшим бомбардиром Ла Лиги после Роберта Левандовски и Карима Бензема.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «королевский клуб» надеется заключить сделку к началу следующей недели. Персональные условия с футболистом были согласованы ещё 10 дней назад. Напомним, «Реал» должен арендовать Хоселу до конца следующего сезона. Сделка обойдётся команде Карло Анчелотти совершенно бесплатно, ведь такая опция была прописана в контракте форварда с «Эспаньолом» на случай вылета во второй дивизион.

Напомним, вчера Хоселу вывел сборную Испании в финал Лиги наций, забив победный гол в полуфинале против Италии.