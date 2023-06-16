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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» надеется заключить сделку по Хоселу в начале следующей недели

16 Июня 2023 • 10:57 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» сейчас работает над последними деталями трансфера нападающего «Эспаньола» Хоселу, который по итогам последнего сезона стал третьим лучшим бомбардиром Ла Лиги после Роберта Левандовски и Карима Бензема.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «королевский клуб» надеется заключить сделку к началу следующей недели. Персональные условия с футболистом были согласованы ещё 10 дней назад. Напомним, «Реал» должен арендовать Хоселу до конца следующего сезона. Сделка обойдётся команде Карло Анчелотти совершенно бесплатно, ведь такая опция была прописана в контракте форварда с «Эспаньолом» на случай вылета во второй дивизион.

Напомним, вчера Хоселу вывел сборную Испании в финал Лиги наций, забив победный гол в полуфинале против Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эспаньол Хоселу трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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NOBODY
16 Июня 2023 в 11:34
а, ну и пускай, может и не супер нап, но крепкий форвард, опытный, а Анчелотти имея его в составе пусть подтягивает кантеру....
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