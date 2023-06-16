Рафинья: «Я останусь в «Барселоне» на следующий сезон»

Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья Диас уверен, что останется в команде Хави Эрнандеса на следующий сезон, несмотря на слухи о намерении клуба продать футболиста. Напомним, в услугах бразильца ранее были заинтересованы такие команды, как «Ньюкасл» и лондонский «Арсенал». Ходили разговоры, что «Барселона» согласится продать Рафинью, если получит за игрока 55 миллионов евро.

«Конечно, я останусь в «Барселоне» на следующий сезон. У меня есть ещё много лет по контракту, и я надеюсь, что смогу отработать его как минимум до конца», – приводит слова Рафиньи Barca Universal.

В своём дебютном сезоне в Ла Лиге Рафинья записал на счёт по 7 голов и результативных передач, что помогло «Барселоне» завоевать золотые медали.