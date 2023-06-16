Рафинья: «Мои первые полгода в «Барселоне» прошли очень тяжело»

Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья Диас рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в первые месяцы выступлений за команду Хави Эрнандеса. Напомним, прошлым летом бразильца пригласили на «Камп Ноу» из английского «Лидса», заплатив «павлинам» сумму компенсации в районе 55 миллионов евро.

«Мои первые полгода в «Барселоне» прошли очень тяжело. Я не забивал много голов и не раздавал много ассистов. После этого мне удалось лучше адаптироваться с помощью моих одноклубников», – цитирует Рафинью Barca Universal.

Бразилец в итоге закончил сезон с 7 голами и 7 результативными передачами в чемпионате Испании. Рафинья помог своей команде выиграть чемпионский титул Ла Лиги.