Рафинья: «Хави знает, чего «Барселона» может достичь с нынешней группой игроков»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас рассказал о роли в команде главного тренера Хави Эрнандеса. Напомним, недавно испанский специалист завоевал для «сине-гранатовых» первый чемпионский титул Ла Лиги с 2019 года.

«У нас есть тренер, который чётко знает, как играет «Барселона». Он знает клуб от начала и до конца. Хави знает, чего наша команда может достичь с нынешней группой игроков. Цель следующего сезона – победа в Лиге чемпионов», – цитирует Рафинью Barca Universal.

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласится продать Рафинью этим летом, но только если получит предложение в размере 90 миллионов евро. Напомним, год назад каталонцы заплатили за бразильца около 55 миллионов «Лидсу».