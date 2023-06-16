«ПСЖ» продаст Мбаппе этим летом, если игрок не продлит контракт

«ПСЖ» намерен продать нападающего Килиана Мбаппе команде, которая предложит за игрока максимальную сумму денег. По информации The Athletic, парижане поменяют своё решение только в том случае, если форвард продлит свой контракт, который истекает следующим летом.

Тем не менее, пока руководство «ПСЖ» относится к Мбаппе не наилучшим образом. В клубе обозлены поведением француза, который постоянно навлекает на свою команду лишнее давление со стороны прессы.

Главный претендент на Мбаппе – мадридский «Реал», но далеко не факт, что «королевский клуб» согласится выложить за игрока в районе 180 миллионов евро. В то же время команде Карло Анчелотти срочно нужно найти замену Кариму Бензема.