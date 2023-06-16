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«ПСЖ» продаст Мбаппе этим летом, если игрок не продлит контракт

16 Июня 2023 • 10:18 Комментировать

«ПСЖ» намерен продать нападающего Килиана Мбаппе команде, которая предложит за игрока максимальную сумму денег. По информации The Athletic, парижане поменяют своё решение только в том случае, если форвард продлит свой контракт, который истекает следующим летом.

Тем не менее, пока руководство «ПСЖ» относится к Мбаппе не наилучшим образом. В клубе обозлены поведением француза, который постоянно навлекает на свою команду лишнее давление со стороны прессы.

Главный претендент на Мбаппе – мадридский «Реал», но далеко не факт, что «королевский клуб» согласится выложить за игрока в районе 180 миллионов евро. В то же время команде Карло Анчелотти срочно нужно найти замену Кариму Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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