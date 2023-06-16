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Модрич мог заработать 150 миллионов евро за 3 сезона в Саудовской Аравии, но игрок сразу отказался

16 Июня 2023 • 09:57 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отказался от больших денег, которые мог заработать в Саудовской Аравии. По информации от Relevo, хорвату предлагали 150 миллионов евро за три сезона, но Лука не имел никакого желания принимать предложение, так как хотел остаться в мадридском «Реале».

Ранее Модрич несколько раз повторял, что его приоритетом является завершение карьеры на «Сантьяго Бернабеу». Пока «королевский клуб» предложил футболисту всего однолетний контракт, после которого Лука вряд ли завершит карьеру.

Напомним, в Саудовскую Аравию недавно уехал другой лидер «Реала» – Карим Бензема, который подписал контракт с «Аль-Иттихадом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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