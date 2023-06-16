Кем мадридский «Реал» заменит Бензема

Прошедший сезон для мадридского «Реала» стал не самым удачным. Команда Карло Анчелотти вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в полуфинале будущему чемпиону «Манчестер Сити». При этом в Англии «сливочные» потерпели разгромное поражение 4:0, а могли бы пропустить и больше, если бы не Тибо Куртуа. Отметим, что бельгийский вратарь «Реала» в итоге вошёл в символическую сборную Лиги чемпионов в качестве первого номера. Финишировавший вторым в Ла Лиге мадридский клуб, по всей вероятности, ждёт большая перестройка. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» рассказывает о потенциальных новичках мадридского «Реала» в летнее трансферное окно.

Есть ли жизнь без Бензема

Французский форвард провёл в «Реале» четырнадцать сезонов, отыграв за мадридский клуб 648 матчей, в которых Бензема забил 354 мяча – больше 0,5 за игру! После ухода Криштиану Роналду Карим вышел на ведущие роли в «Реале», завоевав в итоге «Золотой мяч» по версии France Football в прошлом году. Добавим к этому ещё 25 командных титулов, среди которых пять побед в Лиге чемпионов, и получим, что такого форварда Анчелотти будет заменить не так просто.

А кто ещё?

Вместе с Каримом Бензема клуб уже покинули Марко Асенсио, Эден Азар и Мариано Диас. Если с последним вопросов не было, так как контракт Диаса не собирались продлевать, а Азару давно было пора сменить клуб, то уход Асенсио стал неожиданностью для клуба. Набрав 15 очков в прошедшем сезоне (9 голов, 6 голевых передач) в 30 матчах, Марко должен был получить новый контракт с повышенной зарплатой, но рассчитывал получить более статусную роль в команде. В итоге ЖоржеМендеш нашёл новую команду для своего подопечного. В числе претендентов на атакующего полузащитника «Астон Вилла», «ПСЖ», «Милан» и «Арсенал».

Английский вундеркинд

Зная политику мадридского «Реала» скупать лучших игроков современности, собирая «Галактикос», готовимся к существенному усилению «сливочных». Первой ласточкой стал Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии». Девятнадцатилетний английский вундеркинд ярко проявил себя в прошлом сезоне, упустив звание чемпиона Германии вместе со «шмелями» в последнем туре. Но Беллингема можно считать виноватым в последнюю очередь. Обладатель серебряных медалей чемпионата Европы – 2020 однозначно усилит «Реал».

«Реал» раскошелится

За Беллингема мадридский клуб заплатил 103 млн евро. Плюс ещё порядка 35 млн евро будет выплачено впоследствии бонусами. Согласно имеющейся информации, «Реал» готов потратить в общей сложности сумму, в 4 раза превышающую трансфер англичанина. Хватит только на четверых? Или «Реал» сможет грамотно распределить финансы и закроет проблемные позиции за сумму меньше 100 млн евро за игрока? Вряд ли такое возможно, но ещё два-три супертрансфера точно стоит ждать.

Начать с обороны…

Одной из главных целей мадридского клуба называют ещё одного юного таланта. Канадский вундеркинд Альфонсо Дэвис уже выигрывал Лигу чемпионов в составе «Баварии» и стал автором первого гола «кленовых листьев» на чемпионате мира. Портал Transfermarkt оценивает канадца в 70 млн евро, но вряд ли «сливочные» смогут заполучить 22-летнего защитника за такую стоимость. Вполне вероятно, что вместе с Дэвисом в стан мадридского «Реала» переберётся и его одноклубник Йозуа Киммих. Но вероятность этого трансфера довольно мала. Всё-таки Киммих предан «Баварии», да ему уже 28 лет, а «Реал», похоже, выстраивает команду с прицелом на перспективу. С другой стороны, в «Реале» играют и после 30 лет. Весьма достойно делают это ТониКроос и Лука Модрич. Вполне вероятно, что Киммих станет главной трансферной целью «Реала» через год.

И закончить нападающими

Может быть, стоит ждать трансфера Эрлинга Холанна в «Реал»? Тоже маловероятно. Норвежец только что выиграл требл и явно собирается его повторить в следующем сезоне, добавив к нему ещё пару кубковых трофеев. Тем более что Пеп Гвардиола пока не уходит из стана «горожан».

Куда вероятнее переходы в Мадрид Килиана Мбаппе и Гарри Кейна. Серебряный призёр прошедшего чемпионата мира должен был перейти в «Реал» прошлым летом, но всё же остался верен «ПСЖ». В дело даже вмешался президент Франции Эммануэль Макрон, просивший Мбаппе повременить с переходом. Учитывая желание автора хет-трика прошедшего финала мундиаля оказаться в «Реале», вопрос трансфера только лишь во времени. Вполне вероятно, что Мадрид не пожалеет финансов на Мбаппе уже этим летом. Альтернативным вариантом являлся переход Гарри Кейна. За нападающего «Тоттенхэма» мадридцам было необходимо выложить 116 млн евро, с ежегодной заработной платой в размере 20 млн евро. Кроме того, форварду уже 29 лет, поэтому за такую сумму проще пригласить более молодого Мбаппе, а самого Кейна получить бесплатно через год, когда у него истечёт контракт со «шпорами». Только будет ли нужен Гарри «Реалу»?

Трансферное окно только началось, а мадридский «Реал» уже выложил более 100 млн евро за Джуда Беллингема. Очевидно, что это лето будет «горячим» на трансферы. Нужно же «Реалу» вернуть себе былую славу, собрав очередной «Галактикос».

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Константин Лицин