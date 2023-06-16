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«Барселона» и «Реал» сыграют между собой 30 июля

16 Июня 2023 • 05:20 Комментировать

«Барселона» и «Реал» вновь сыграют между собой летом - это случится тридцатого июля во время традиционного североамериканского турне. Местом встречи станет Даллас - город, в котором застрелили Джона Кеннеди. Даллас также является одним из городов, в которых проходили матчи чемпионата мира 1994 года, и пройдут игры следующего Мундиаля в 2026 году.

Для «Барселоны» это будет третий матч турне, в первом она сразится с «Ювентусом» в Сан-Франциско, воспетом некогда группой «Кар-Мэн», затем будет игра с лондонским «Арсеналом» в Лос-Анджелесе, и, наконец, встреча с итальянским «Миланом» в Лас-Вегасе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
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