Тер Штеген высказался о конкуренции с Нойером в сборной Германии

Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген поделился мыслями о своих перспективах в национальной команде.

Мануэль Нойер продолжает восстановление после травмы, и заменить его предстоит именно тер Штегену.

«Ману сейчас недоступен, поэтому на меня рассчитывают как на основного вратаря. Моя цель – остаться «первым номером» и в дальнейшем. У меня неплохие шансы этого добиться, если я продолжу в том же духе. Хочу внести серьёзный вклад в успехи сборной Германии в следующем году. Однако, конечно, для всех очевидно, что Нойер проделывал отличную работу на протяжении последних лет», – цитирует Bayern & Germany голкипера «Барселоны».