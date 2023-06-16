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Тер Штеген высказался о конкуренции с Нойером в сборной Германии

16 Июня 2023 • 00:48 Комментировать
Польша
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Германия
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Через 20 ч. 16 мин.

Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген поделился мыслями о своих перспективах в национальной команде.

Мануэль Нойер продолжает восстановление после травмы, и заменить его предстоит именно тер Штегену.

«Ману сейчас недоступен, поэтому на меня рассчитывают как на основного вратаря. Моя цель – остаться «первым номером» и в дальнейшем. У меня неплохие шансы этого добиться, если я продолжу в том же духе. Хочу внести серьёзный вклад в успехи сборной Германии в следующем году. Однако, конечно, для всех очевидно, что Нойер проделывал отличную работу на протяжении последних лет», – цитирует Bayern & Germany голкипера «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Сборная Германии Мануэль Нойер Марк-Андре Тер Штеген
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