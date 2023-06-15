Экс-кандидат в президенты «Барселоны» высказался о провале возвращения Месси

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поделился мнением о несостоявшемся возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.

В интервью изданию Diario Sport Фонт выразил свое разочарование в отношении решения Лионеля Месси и подчеркнул, что тот факт, что аргентинец не продлил контракт с «Барселоной» 2 года назад стало главной ошибкой президента Лапорты.

«Несколько недель назад я обедал с тренером Хави, и он проявлял очень большой энтузиазм относительно возможного возвращения Месси. Мы не осознаем, какие возможности мы упустили», – заявил Фонт.