Тер Штеген: «Я давно не допускал грубых ошибок, чувствую себя отлично»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мыслями о завершившемся сезоне.

Немецкий голкипер удостоился звания лучшего игрока прошедшего розыгрыша Ла Лиги. «Сине-гранатовые» уверенно выиграли чемпионат, а тер Штеген, как принято считать, является одним из главных творцов успеха.

«Сейчас я чувствую себя лучше, чем в 25 или 28 лет. Я стабильно провёл этот сезон, и я не могу вспомнить ни одной грубой ошибки в своём исполнении за последнее время. Это даёт мне душевное спокойствие, я хочу показывать максимальную надёжность как в «Барселоне», так и в сборной Германии», – цитирует Barca Universal тер Штегена.