Испанским журналистам запретили задавать вопросы Мбаппе

Появились любопытные подробности сегодняшней пресс-конференции нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе перед матчем сборной Франции против сборной Гибралтара.
Журналист The Athletic Гильермо Рай заявил, что на пресс-конференции Килиана Мбаппе сегодня, 15 июня, испанским журналистам было запрещено задавать вопросы.
Согласно информации, ранее опубликованной RMC Sport, на мероприятии присутствовало около 20 журналистов из Испании.
Отсутствие возможности задавать вопросы испанским журналистам вызывает интерес, особенно учитывая спекуляции относительно возможного перехода Мбаппе в мадридский «Реал».
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