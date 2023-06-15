Тебас прокомментировал слухи о Мбаппе

Президент Ла Лиги Хави Тебас выразил свое мнение относительно будущего нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
«Мбаппе? Как болельщик, я думаю, что он покинет «ПСЖ» этим летом», – заявил Тебас в интервью Marca.
Тебас также отметил, что у мадридского «Реала» есть потенциал для приобретения Мбаппе. Сильная команда и их амбиции делают «сливочных» привлекательным вариантом для талантливого французского футболиста.
Тем не менее будущее Мбаппе остается предметом широкой спекуляции. Сам футболист недавно заявил, что не планирует покидать клуб этим летом.
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