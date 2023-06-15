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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас прокомментировал слухи о Мбаппе

15 Июня 2023 • 20:58 Комментировать

Президент Ла Лиги Хави Тебас выразил свое мнение относительно будущего нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе? Как болельщик, я думаю, что он покинет «ПСЖ» этим летом», – заявил Тебас в интервью Marca.

Тебас также отметил, что у мадридского «Реала» есть потенциал для приобретения Мбаппе. Сильная команда и их амбиции делают «сливочных» привлекательным вариантом для талантливого французского футболиста.

Тем не менее будущее Мбаппе остается предметом широкой спекуляции. Сам футболист недавно заявил, что не планирует покидать клуб этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Хавьер Тебас Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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