Тебас прокомментировал слухи о Мбаппе

Президент Ла Лиги Хави Тебас выразил свое мнение относительно будущего нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе? Как болельщик, я думаю, что он покинет «ПСЖ» этим летом», – заявил Тебас в интервью Marca.

Тебас также отметил, что у мадридского «Реала» есть потенциал для приобретения Мбаппе. Сильная команда и их амбиции делают «сливочных» привлекательным вариантом для талантливого французского футболиста.

Тем не менее будущее Мбаппе остается предметом широкой спекуляции. Сам футболист недавно заявил, что не планирует покидать клуб этим летом.