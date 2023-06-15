Мбаппе подтвердил желание остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вновь высказался о своем будущем.

Звездный форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе подтвердил свое решение остаться в клубе в следующем сезоне. В ответ на вопросы журналистов о возможном уходе из команды, Мбаппе дал конкретный ответ.

«Я уже отвечал на этот вопрос. Мой единственный вариант – остаться в «ПСЖ» в следующем сезоне. Надеюсь, следующие вопросы будут связаны с завтрашним матчем», – заявил Мбаппе на пресс-конференции перед матчем против сборной Гибралтара.

Ранее появилась информация о желании владельцев команды продать Мбаппе.