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Мбаппе подтвердил желание остаться в «ПСЖ»

15 Июня 2023 • 19:12 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вновь высказался о своем будущем.

Звездный форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе подтвердил свое решение остаться в клубе в следующем сезоне. В ответ на вопросы журналистов о возможном уходе из команды, Мбаппе дал конкретный ответ.

«Я уже отвечал на этот вопрос. Мой единственный вариант – остаться в «ПСЖ» в следующем сезоне. Надеюсь, следующие вопросы будут связаны с завтрашним матчем», – заявил Мбаппе на пресс-конференции перед матчем против сборной Гибралтара.

Ранее появилась информация о желании владельцев команды продать Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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