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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб из Саудовской Аравии предлагает хорошие деньги Морате

15 Июня 2023 • 17:26 Комментировать

Нападающий Альваро Мората имеет вариант с переездом в Саудовскую Аравию. Как сообщает Marca, «Аль-Таавун» предлагает 30-летнему испанскому футболисту контракт с зарплатой в 50 миллионов евро за сезон.

По данным источника, Мората недавно продлил контракт с «Атлетико» до конца сезона 2025/2026. В нём якобы есть опция выкупа всего лишь за 10 миллионов евро. При этом официально о пролонгации договора с Альваро «матрасники» ещё не объявляли.

В сезоне 2022/2023 Альваро Мората провёл 45 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 15 голов и три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората Аль-Таавун трансферы футбола - лето 2023
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