Винисиус возглавит комитет ФИФА по борьбе за расизмом

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор возглавит специальный комитет ФИФА, который будет заниматься борьбой с расизмом в футболе. Комитет будет состоять из футболистов. Они предложат более строгие наказания за проявления расизма, и позже эти наказания будут распространяться на весь мир, о чём рассказал глава ФИФА Джанни Инфантино. По его словам, терпеть расизм в футболе больше нельзя.

Стоит сказать, что Винисиус Жуниор по ходу сезона 2022/2023 регулярно сталкивался с оскорблениями на почве расизма со стороны фанатов команд-соперниц.