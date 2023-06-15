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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бавария» связалась с представителями Пау Торреса

15 Июня 2023 • 15:21 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» вышла на связь с представителями защитника «Вильярреала» Пау Торреса для того, чтобы обозначить свой интерес к футболисту. Как сообщает журналист Керри Хау, сам футболист открыт к идее перейти в команду Томаса Тухеля.

По информации от источника, испанец очень нравится главному тренеру «Баварии», который как раз хотел бы видеть в команде нового левоногого центрального защитника. При этом к Торресу также проявляют интерес туринский «Ювентус» и английская «Астон Вилла», где работает бывший наставник Пау по «Вильярреалу» Унаи Эмери.

У Торреса остаётся год по контракту с «Вильярреалом». Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Пау Торрес
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