Беллингем высказался о цене своего трансфера

Джуд Беллингем в четверг был представлен как футболист «Реала». Ранее «Боруссия» сообщала, что мадридский клуб заплатит за полузащитника 103 миллиона евро. Ещё примерно 30% от этой суммы дортмундцы смогут заработать как бонусы. На первой пресс-конференции в Мадриде Беллингем высказался о своём ценнике.

«Я знаю, что за меня заплатили большие деньги, но меня это не волнует. Я не юрист и не бухгалтер. Я футболист, и я здесь, чтобы играть в футбол», - сказал Беллингем журналистам.

Напомним, что за «Реал» Джуд Беллингем будет играть под пятым номером. В конце июня футболисту исполнится 20 лет.