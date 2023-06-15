Беллингем: «Я не пытаюсь быть Зиданом»

В «Реале» Джуд Беллингем получил футболку с пятым номером, под которым в своё время играл Зинедин Зидан. Англичанин дал комментарий на этот счёт.

«Я благодарен Вальехо, который отдал мне номер. Мы поговорили, он не возражал. Он отличный парень. Наследие Зидана в этом клубе огромно, и теперь я буду носить его номер. Для меня это честь. Но я не пытаюсь быть Зиданом. Я просто пытаюсь быть Джудом», - сказал Беллингем на пресс-конференции.

«Футболка «Реала» уже сама по себе – большая ответственность. Мне всегда нравился Зидан, и я надеюсь, что тоже смогу оставить после себя какой-то след», - отметил футболист.