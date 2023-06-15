Беллингем: «Наверное, Кроос и Модрич будут очень раздражены из-за меня»

Полузащитник Джуд Беллингем перебрался в «Реал». В Мадриде англичанин получит возможность играть рядом с Лукой Модричем и Тони Кроосом. Беллингем дал комментарий на этот счёт.

«Для меня это бесценный опыт. То, как они играют, их опыт, их видение… Это пойдёт мне на пользу. С нетерпением жду встречи с ними. Я буду находиться рядом и впитывать всё, как губка. Наверное, они будут очень раздражены из-за меня после первой недели», - сказал Беллингем в четверг на пресс-конференции.

Джуд Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» за 103 миллиона евро. Ещё примерно 30% от этой суммы заложены в сделку как бонусы.

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