Беллингем: Перешёл в «Реал» не из-за денег

Полузащитник Джуд Беллингем в четверг был представлен как футболист «Реала». По словам 19-летнего футболиста, при принятии решения он не думал о деньгах.

«Деньги не так важны, я не думал об этом. Я никогда не думал о деньгах, когда выбирал следующую команду. Мне понравилось то, что предлагал «Реал», и я хотел, чтобы всё было оформлено быстро. Конечно, другие варианты не были плохими. Но я выбрал «Реал», - сказал Беллингем на пресс-конференции.

Напомним, что за Беллингема «Реал» заплатил «Боруссии» 103 миллиона евро. Ещё примерно 30% от этой суммы дортмундцы смогут заработать в рамках бонусов.