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Беллингем: «Партнёры по сборной Англии звали меня в АПЛ, но я хотел выйти из зоны комфорта»

15 Июня 2023 • 14:15 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признался, что у него были варианты с продолжением карьеры в Английской премьер-лиге. Хавбек объяснил, почему решил выбрать именно «королевский клуб».

«Партнёры по сборной Англии звали меня в АПЛ, но я хотел выйти из зоны комфорта. Вернуться в Англию было бы самым простым решением, но я должен был воспользоваться возможностью и перейти в «Реал» Мадрид. Это правильный выбор для меня. Это то место, в котором я хочу быть», – заявил Беллингем на своей презентации в качестве новичка «Реала».

«Королевский клуб» выложил за Беллингема свыше 100 миллионов евро компенсации дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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