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Перес – о трансфере Беллингема: «К нам перешёл один из лучших игроков в мире»

15 Июня 2023 • 14:05 Комментировать

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался по поводу трансфера полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», за которого «королевский клуб» заплатил свыше 100 миллионов евро.

«К нам перешёл один из лучших игроков в мире. Джуд здесь, потому что он этого хотел. Им интересовались многие клубы, но он выбрал именно «Реал» Мадрид. Хочу поприветствовать его и поблагодарить за амбиции», – заявил Перес на официальной презентации Беллингема.

Напомним, Джуд действительно имел варианты с продолжением карьеры во многих топ-клубах из Английской премьер-лиги, но полузащитник настоял на переходе в «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Джуд Беллингем
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