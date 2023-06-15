«Валенсия» продлила контракт с Барахой

Руководство испанской «Валенсии» заключило новое трудовое соглашение с главным тренером команды Рубеном Барахой. Соответствующая новость опубликована на официальном сайте клуба.

Новый контракт между «летучими мышами» и 47-летним специалистом рассчитан до середины 2027 года. Бараха работает на посту главного тренера «Валенсии» с февраля 2023 года.

Напомним, что Рубен играл за команду в качестве футболиста с 2000 по 2010 год. Он становился дважды чемпионом Испании и победителем Кубка УЕФА.

По итогам минувшего сезона Ла Лиги «Валенсия» набрала 42 балла в 38 матчах и финишировала на 16-м месте в турнирной таблице.