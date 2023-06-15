Модрич попросил о встрече с президентом «Реала»

В ближайшее время полузащитнику Луке Модричу предстоит принять сразу несколько важных решений. Первое касается сборной Хорватии – 37-летний футболист может уйти из международного футбола уже после финальной части Лиги наций. Хорватская сборная в среду обыграла Нидерланды (4:2) и вышла в финал, где сыграет с Италией или Испанией.

Второе решение Модрич примет насчёт своего будущего в клубном футболе. Как сообщает TodoFichaes, хорватский футболист попросил о встрече с президентом «Реала» Флорентино Пересом и директорами клуба. Встреча должна пройти на следующей неделе. Лука, вероятно, расскажет о предложении «Аль-Хиляля» (200 млн евро за три года) и решит, ехать ему в Саудовскую Аравию или оставаться в Мадриде ещё на сезон.