Беллингем – о переходе в «Реал»: «Это самый важный день в моей жизни»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями после подписания контракта с «королевским клубом». Напомним, англичанин перешёл из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро.

«Хочу поблагодарить всех, а особенно тех, кто это смотрит. Сегодня – самый важный день в моей жизни, потому что я присоединяюсь к лучшей команде мира. Спасибо всем! Вперёд Мадрид!», – сказал Беллингем на своей официальное презентации в качестве новичка «Реала».

Напомним, Беллингем будет носить в новом клубе футболку под номером 5, которая ранее принадлежала защитнику Хесусу Вальехо.