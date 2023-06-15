Стало известно, под каким номером Беллингем будет выступать в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил игровой номер. На официальной презентации футболиста стало известно, что англичанин будет выступать под номером 5. Эта цифра ранее принадлежала защитнику Хесусу Вальехо, у которого до сих пор есть контракт с «Реалом» до 2025 года.

Напомним, под номером 5 в мадридском «Реале» ранее также выступали такие футболисты, как Рафаэль Варан, Фабиу Коэнтрау и Зинедин Зидан, который позже поработал в «королевском клубе» в качестве тренера и выиграл три Лиги чемпионов.

Беллингем обошёлся «Реалу» в 103 миллиона евро, но сумма в будущем может вырасти за счёт бонусов.