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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» хочет включить опцию обязательного выкупа в аренду Хоселу в «Реал»

15 Июня 2023 • 12:02 Комментировать

Каталонский «Эспаньол» намерен получить гарантии от мадридского «Реала», который бесплатно арендует нападающего Хоселу на один сезон. Напомним, подобную сделку «королевскому клубу» позволяет опция в контракте футболиста, согласно которой, его может бесплатно арендовать любая команда в случае вылета «Эспаньола» во второй дивизион.

По информации от El Larguero, «Эспаньол» хочет включить в аренду опцию обязательного выкупа. Именно поэтому сделка пока задерживается, так как «Реал» сомневается в целесообразности выкупа 33-летнего нападающего, несмотря на 16 голов в прошедшем розыгрыше Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эспаньол Хоселу трансферы футбола - лето 2023
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