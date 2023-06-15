«Эспаньол» хочет включить опцию обязательного выкупа в аренду Хоселу в «Реал»

Каталонский «Эспаньол» намерен получить гарантии от мадридского «Реала», который бесплатно арендует нападающего Хоселу на один сезон. Напомним, подобную сделку «королевскому клубу» позволяет опция в контракте футболиста, согласно которой, его может бесплатно арендовать любая команда в случае вылета «Эспаньола» во второй дивизион.

По информации от El Larguero, «Эспаньол» хочет включить в аренду опцию обязательного выкупа. Именно поэтому сделка пока задерживается, так как «Реал» сомневается в целесообразности выкупа 33-летнего нападающего, несмотря на 16 голов в прошедшем розыгрыше Ла Лиги.