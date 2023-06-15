Хави хочет заменить Бускетса игроком с похожими качествами, но в руководстве считают это невозможным

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес обеспокоен ходом поиска замены опорному полузащитнику Серхио Бускетсу. Издание Sport сообщает, что наставник «сине-гранатовых» хочет заменить хавбека футболистом с похожими характеристиками, но в руководстве считают это невозможным, ведь на рынке нет доступных игроков, которые подходили бы по описанию.

Отмечается, что ситуацию также усложняет финансовое положение «Барселоны», которое не позволяет «сине-гранатовым» раскошелиться на топ-игроков. Ранее с переходом в команду Хави Эрнандеса связывали таких футболистов, как Йозуа Киммих и Мартин Субименди, которые считались приоритетами тренера. Каждый из этих игроков стоит минимум 60 миллионов евро.