Стали известны условия сделки по трансферу нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке в каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Рожера Торелло, бразилец обойдётся «сине-гранатовым» в 35 миллионов евро. Ещё 10 миллионов «Атлетико Паранаэнсе» в будущем может получить в виде бонусов.

Что касается личных условий, Роке будет зарабатывать в «Барселоне» 3 миллиона евро в год. Скорее всего, сделка состоится уже этим летом, но если нет – футболист останется в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды до января.

Ранее сообщалось, что 18-летний Роке мечтает играть за «Барселону», несмотря на варианты с продолжением карьеры в других европейских клубах.