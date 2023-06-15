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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб Месси хочет подписать экс-звезду «Барселоны»

15 Июня 2023 • 11:01 Комментировать

Испанский полузащитник Серхио Бускетс, который покинул каталонскую «Барселону» в статусе свободного агента, может перебраться в МЛС.

Согласно сведениям The Athletic, в услугах 34-летнего футболиста заинтересован «Интер Майами». Руководство клуба из Флориды готово предложить звездному опорнику контракт с заработной платой в размере 1,65 миллиона долларов в год.

Серхио может принять это предложение, чтобы воссоединиться с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Они вместе долгое время выступали за «Барселону».

Лео присоединился к «Интер Майами» в начале нынешнего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
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