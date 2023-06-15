Каталонская «Барселона» на своем официальном сайте представила новую игровую форму на следующий сезон. Экипировка выполнена в традиционных для клуба сине-гранатовых цветах.

«Мы объединили новое поколение спортсменов, артистов и блогеров, чтобы указать новый путь», - говорится в публикации испанского топ-клуба.

В минувшем сезоне чемпионата Испании «Барселона» под руководством главного тренера Хави Эрнандеса выиграла золотые медали. В Лиге чемпионов команда выступила неудачно, финишировав на третьем месте в группе. «Сине-гранатовые» перешли в Лигу Европы, где уступили «Манчестер Юнайтед».