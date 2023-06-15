«Реал» сохранит одного из лидеров команды

33-летний немецкий полузащитник Тони Кроос в скором времени пролонгирует трудовое соглашение с мадридским «Реалом», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналиста, руководство «королевского» клуба готовится к тому, чтобы объявить о новой сделке с опытным футболистом. Новый контракт между сторонами будет рассчитан до середины следующего года.

В прошедшем сезоне Кроос принял участие в 50 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и пять голевых передач. Немец защищает цвета мадридского коллектива с июля 2014 года.