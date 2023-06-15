Экс-нападающий «Реала» может уехать к Роналду

Форвард Мариано Диас, у которого истекло трудовое соглашение с мадридским «Реалом», имеет варианты продолжения карьеры за пределами Европы.

Как информируют журналисты газеты Marca, в услугах нападающего заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии. В борьбе за 29-летнего футболиста сойдутся «Аль-Фатех» и «Аль-Шабаб». Диасу могут предложить заработную плату в размере семи миллионов евро за сезон. В мадридском гранде он получал 4,5 миллиона.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Мариано поучаствовал в девяти поединках за «королевский» клуб, в которых не отметился голевыми действиями.