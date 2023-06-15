На новой форме «Реала» впервые напишут исторический лозунг клуба

Мадридский «Реал» представил свои домашние футболки производства Adidas на следующий сезон, они выполнены в очевидном классическом стиле, а также содержат очень важное новшество. Впервые в истории клуба лозунг «Hala Madrid» будет написан на футболках клуба, прямо на воротнике. Первые же комментарии в социальных сетях показали, что людям по душе новые футболки команды.

Напомним, что мадридский «Реал» в прошедшем сезоне взял лишь один трофей - команда под началом итальянского специалиста Карло Анчелотти выиграла Кубок Испании, заняв при этом второе место в чемпионате страны.