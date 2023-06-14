Мостовой: Мбаппе не выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ», потому что ушёл Месси

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Я думаю, что Мбаппе может перейти в «Реал». Это, конечно, будет здорово и для него, и для мадридского клуба. С Парижем ему вряд ли удастся выиграть Лигу чемпионов. Потому что из клуба ушел Месси», — приводит слова Мостового Betonmobile.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает следующим летом. Сам игрок хочет полностью отработать свой договор, однако клуб намерен продать форварда в ближайшее трансферное окно.

В минувшем сезоне 24-летний француз забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах во всех турнирах.