Опорный полузащитник «Бетиса» и сборной Португалии Вилльям Карвалью близок к уходу из состава севильской команды.

По информации издания Relevo со ссылкой на журналиста Маттео Моретто, хавбек «зелено-белых» планирует отправиться в Саудовскую Аравию после пяти лет на «Бенито Вильямарин».

С 2018 года чемпион Европы Карвалью провёл в футболке «Бетиса» 178 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего полузащитника, чей контракт с нынешним клубом истекает в 2026 году, в 14 миллионов евро.

Напомним, что с начала текущего года чемпионат Саудовской Аравии пополнился такими звёздами футбола, как Криштиану Роналду, Карим Бензема и Н’Голо Канте.