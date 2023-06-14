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Чемпионат Испании. Ла Лига

Полузащитник сборной Португалии близок к переходу в аравийский клуб слухи

14 Июня 2023 • 20:01 Комментировать
Бетис
1:1
Валенсия
окончен

Опорный полузащитник «Бетиса» и сборной Португалии Вилльям Карвалью близок к уходу из состава севильской команды.

По информации издания Relevo со ссылкой на журналиста Маттео Моретто, хавбек «зелено-белых» планирует отправиться в Саудовскую Аравию после пяти лет на «Бенито Вильямарин».

С 2018 года чемпион Европы Карвалью провёл в футболке «Бетиса» 178 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего полузащитника, чей контракт с нынешним клубом истекает в 2026 году, в 14 миллионов евро.

Напомним, что с начала текущего года чемпионат Саудовской Аравии пополнился такими звёздами футбола, как Криштиану Роналду, Карим Бензема и Н’Голо Канте.

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Бетис Вилльям Карвалью трансферы футбола - лето 2023
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